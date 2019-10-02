https://static.news.ru/photo/59d1e248-e524-11e9-b993-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором племянник герцогини Сассекской ходит полуголый по Лос-Анджелесу, выкрикивает ругательства, а при задержании оказывает сопротивление полиции. Свидетелем ареста сына сводного брата Меган Маркл стал простой турист, который и понятия не имел, кого полицейские заталкивали в свою машину.

Автор видео был явно удивлён таким драматическим арестом в дневное время суток, — пишет Daily Mail.

В минутном ролике видно, как четыре офицера полиции подталкивают к своей машине 26-летнего Тайлера Дули. В какой-то момент небольшое полотенце, которое его прикрывало, падает, и он предстаёт перед всеми обнажённым.

Позже стало известно, что во время ареста Дули находился под воздействием наркотиков. Его отец занимается выращиванием конопли в Орегоне, один из выведенных гибридных сортов каннабиса он назвал в честь своей сестры Меган, другой — в честь её сына Арчи.

Как писал News.ru, герцог и герцогиня Сассекские посетили в Риме свадьбу дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса. Наряд, который Меган Маркл надела на торжество, проходившее на вилле Aurelia, построенной в XVII веке, снова не понравился британцам. Чёрное платье из тюля от Valentino за $11 тысяч вызвало шок у стилистов, так как появление в нём на свадьбе противоречит этикету. Дело в том, что на подобные торжества не принято ходить в чёрном.