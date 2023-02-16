Появилось видео разнесенного в щепки аэродрома ВСУ Видео уничтоженного военного аэродрома на Украине появилось в Сети

Фото: t.me/Ugolok_Sitha

В Сети появилось видео с украинским военным аэродромом, уничтоженным в результате удара. Предположительно, кадры были сделаны еще в начале спецоперации, передает RT. В ролике показаны подбитые военные самолеты и разрушенные до основания объекты авиабазы.

На кадрах можно увидеть военного с автоматом, осматривающего место обстрела. Вероятно, видео снято другим бойцом, чей голос можно услышать за кадром. При ударе аэродром был полностью разрушен, также были повреждены истребители. На видео показано, что по земле разбросаны кирпичи и доски.

Дата и место съемки не называются.

Ранее в НАТО рассказали об обсуждении вопроса поставок истребителей для Украины. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что союзники рассматривают такую возможность, однако в данный момент это «не срочная тема». Перед этим газета Financial Times писала, что США в будущем могут передать Киеву самолеты F-16. Предполагается, что американские истребители могут передать Украине через другие страны. При этом в Минобороны Польши уже заявили, что не будут делиться с Киевом своей боевой авиацией. Глава ведомства Мариуш Блащак пояснил, что у страны слишком мало современных истребителей, чтобы присоединиться к этой программе.