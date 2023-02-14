Стало известно о планах США передать Украине истребители FT: чиновники из США сообщили, что со временем могут передать Украине истребители F-16

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США могут в будущем отправить Украине истребители, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Если такое решение будет принято, F-16 будут переданы через другие страны.

Вопрос о передаче Киеву самолетов поднимут во время очередной встречи глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля.

Приобретение самолетов — более долгосрочная цель для Украины. В приоритете — получение боеприпасов.

По словам чиновников, страны Запада в ходе встречи в Брюсселе пообещают Украине дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что неопознанный объект представлял потенциальную угрозу для воздушных судов гражданской авиации. Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.