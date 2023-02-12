Власти Канады раскрыли, какую угрозу нес сбитый неопознанный объект Глава Минобороны Канады Ананд: сбитый неизвестный объект мог угрожать гражданской авиации

Фото: Siegfried Grassegger/imagebroker.com/Global Look Press

Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял потенциальную угрозу для воздушных судов гражданской авиации. Такое заявление сделала министр национальной обороны страны Анита Ананд. Она также раскрыла, где именно был сбит объект. Слова министра приводит ТАСС.

Объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (4,2 км. — ТАСС), незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов, — сказала министр.

Она добавила, что аппарат был сбит примерно в 160 километрах от границы Канады и США в центральной части региона Юкон.

Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.

Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

По информации американского Белого дома, неопознанный объект был беспилотным. Военные США и Канады следили за ним в течение последних суток.