В Польше рассказали, почему не могут передать Украине истребители Блащак: у Польши слишком мало истребителей, чтобы делиться с Украиной

Фото: f-16.net

У Польши слишком мало истребителей, чтобы делиться ими с Украиной, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. При этом он добавил, что Варшава поддерживает идею поставки ВСУ истребителей странами НАТО, сообщает РИА Новости.

Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе, — цитирует польского министра агентство.

Он пояснил, что в настоящее время Варшава располагает только 48 истребителями F-16. Польские власти заказали американские F-35 и корейские FA-50, но их поставка может занять долгое время.

Блащак добавил, что саму идею передачи Украине истребителей странами НАТО Польша поддерживает. По его словам, поделиться с Киевом самолетами могут те члены Альянса, у которых их много. Он также отметил, что в ходе встречи в Брюсселе данная тема обсуждалась, но новых заявлений не было.

На прошлой неделе по вопросу поставки истребителей Украине высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Варшава согласна помочь ВСУ самолетами, но не будет делать это «в первых рядах».