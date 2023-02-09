«Мы не будем первыми»: премьер Польши о поставках Украине истребителей Моравецкий: Польша не станет первой отправлять Украине истребители

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Польша готова передать Украине истребители, но не станет делать это первой среди стран НАТО, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, позиция Варшавы обусловлена заботой о собственной безопасности, передает РИА Новости.

Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители, — сказал Моравецкий.

По мнению премьера, первыми с Киевом самолетами должны поделиться те члены Альянса, которые располагают наибольшим их количеством, после этого аналогичный шаг сделает и Варшава.

Мы будем положительно отвечать на это при условии, что те, у кого этих истребителей больше всего, имеют самые современные, смогут их передать Украине. Только в такой последовательности я представляю себе эту тему. В другой последовательности Польша не будет в первых рядах, — заявил глава правительства.

Он добавил, что сейчас у Польши истребителей недостаточно, поэтому Варшава заказала партию F-35. Моравецкий подчеркнул, что для польских властей безопасность страны стоит на первом месте.

Ранее намерение Польши передать ВСУ истребители F-16 прокомментировал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, это будет сложно реализовать из-за множества нюансов. Один из них – отсутствие у ВСУ пилотов, умеющих управлять этими машинами. Минимальная подготовка занимает три-четыре месяца, а чтобы научиться управлять этими истребителями в бою требуется два-три года.