В НАТО подтвердили обсуждение поставок истребителей Киеву Столтенберг: НАТО обсуждает вопрос поставки Украине истребителей

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Тема возможных поставок Украине истребителей обсуждается в НАТО, хотя этот вопрос и не является срочным, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что Блок поставляет и будет поставлять ВСУ все более сложную военную технику, но при этом по-прежнему не считает себя участником конфликта, передает ТАСС.

Тема самолетов — не срочная в настоящее время. У нас идут консультации по типам систем, которые нужно поставлять Украине, — сказал генсек.

Приоритетом, по его словам, является снабжение украинской армии танками, БМП и боеприпасами. Столтенберг также назвал конфликт на Украине войной логистики. Он отметил, что Альянсу необходимо не столько обеспечить ВСУ новыми вооружениями, сколько удостовериться, что все, что уже поставлено, работает как надо.

Ранее глава НАТО заявил, что Альянс начал подготовку к конфликту на Украине еще в 2014 году. По его словам, столкновения между Россией и Украиной начались именно тогда, поэтому Блок стал увеличивать численность сил в граничащих с РФ странах, а также количество проводимых учений.

По данным западных СМИ, США в будущем могут поставить Украине истребители F-16. Если соответствующее решение будет принято, Киев получит самолеты через третьи страны.