01 сентября 2025 в 09:54

Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия

Полиция Украины Полиция Украины Фото: Социальные сети

Национальная полиция Украины опубликовала первые фото подозреваемого в убийстве бывшего секретаря СНБО и экс-спикера парламента Андрея Парубия. На кадрах видно, что силовики задержали мужчину в доме, где он скрывался.

О задержании мужчины, предположительно причастного к ликвидации Парубия, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Его поймали в Хмельницкой области спустя несколько дней после убийства экс-чиновника.

Тем временем украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

Представители группировки обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». Они отметили, что смерть экс-спикера Рады является предупреждением всем.

Парубий занимал ключевые должности в руководстве Украины, включая пост секретаря СНБО и спикера Верховной рады. Он был одной из центральных фигур событий 2013–2014 года, когда занимал неформальную должность «коменданта Майдана».

Украина
Андрей Парубий
убийства
задержания
