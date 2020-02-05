Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что страна пока не готова к возвращению контроля над полуострова.
Об этом он рассказал в интервью «
Если агрессор, Российская Федерация, завтра уйдёт из Крыма, Украина будет к этому не готова. Она должна быть готова, но, судя по тому, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать, — сказал он.
По его словам, Украина должна понимать, что возврат полуострова подразумевает также реинтеграцию крымчан в украинское общество. Для этого должны быть налажены связи жителей Крыма с украинскими гражданами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Государственного департамента США Майкл Помпео, посетивший Украину 31 января, подтвердил, что Киев навсегда потерял Крым.
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