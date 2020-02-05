https://static.news.ru/photo/17acc39c-483e-11ea-95e4-fa163e074e61_660.jpg Антон Кориневич Фото: president.gov.ua

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что страна пока не готова к возвращению контроля над полуострова.

Об этом он рассказал в интервью « Укринформ ». По его словам, возвращению Крыма должна предшествовать большая подготовка, которая на данный момент не завершена. Кориневич отметил, что Киев должен определить, как именно будет осуществляться контроль над регионом в случае его возвращения.

Если агрессор, Российская Федерация, завтра уйдёт из Крыма, Украина будет к этому не готова. Она должна быть готова, но, судя по тому, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать, — сказал он.

По его словам, Украина должна понимать, что возврат полуострова подразумевает также реинтеграцию крымчан в украинское общество. Для этого должны быть налажены связи жителей Крыма с украинскими гражданами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Государственного департамента США Майкл Помпео, посетивший Украину 31 января, подтвердил, что Киев навсегда потерял Крым.