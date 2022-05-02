Посольство США возобновит свою работу в Киеве к концу мая

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американское посольство в скором времени возобновит свою работу в Киеве, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Как сообщает Perild, дипмиссия в течение нескольких недель начнёт работать во Львове, а в Киев вернётся в конце мая.

Мы планируем сначала ездить из Польши на Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев, — сказала Квин.

Она пояснила, что сроки возвращения в Киев обусловлены вопросами безопасности персонала посольства. По её словам, когда Госдепартамент даст рекомендацию и разрешение это сделать, дипорган «охотно вернётся» из соседней страны.

В январе — феврале 2022 года, ещё до начала военной спецоперации России, многие страны эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.

В середине апреля МИД Украины заявил о возобновлении работы 16 диппредставительств в Киеве. Речь идёт о представительстве Евросоюза, а также о посольствах Франции, Италии, Литвы, Латвии, Эстонии, Турции, Польши, Чехии, Словении, Молдавии, Ватикана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана.