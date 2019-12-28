Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника советскому маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, в диппредставительстве назвали эту выходку циничной. В заявлении посольства также сказано, что поступок показывает уровень культуры людей, которые борются с памятниками полководцев и в то же время героизируют нацистов.
Как ранее писал NEWS.ru, на руку памятника Коневу вандалы повесили гирлянду из сарделек, а на неё прикрепили памятные ленты, которые были сняты с венков, возложенных к монументу 16 декабря 2019 года в честь 122-й годовщины со дня рождения маршала.
17 сентября 2019 года неизвестный мужчина приковал себя цепью к памятнику Ивану Коневу. Таким образом он выразил несогласие с решением муниципалитета чешской столицы о переносе монумента в музей.
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