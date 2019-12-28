https://static.news.ru/photo/028f347c-2994-11ea-aea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Чехии/facebook.com

Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника советскому маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в диппредставительстве назвали эту выходку циничной. В заявлении посольства также сказано, что поступок показывает уровень культуры людей, которые борются с памятниками полководцев и в то же время героизируют нацистов.

Как ранее писал NEWS.ru, на руку памятника Коневу вандалы повесили гирлянду из сарделек, а на неё прикрепили памятные ленты, которые были сняты с венков, возложенных к монументу 16 декабря 2019 года в честь 122-й годовщины со дня рождения маршала.

17 сентября 2019 года неизвестный мужчина приковал себя цепью к памятнику Ивану Коневу. Таким образом он выразил несогласие с решением муниципалитета чешской столицы о переносе монумента в музей.