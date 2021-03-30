Посольство РФ в Италии подтвердило задержание российского офицера

https://static.news.ru/photo/baadfd66-91ff-11eb-a82d-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/Ambasciata-della-Federazione-Russa-in-Italia-Посольство-России-в-Италии

Представители российского посольства в Италии подтвердили, что в Риме был задержан сотрудник аппарата военного атташе. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ.

Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica.

Карабинеры заявили, что задержан капитан ВМС Италии. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

В посольстве подтвердили сведения, согласно которым в Риме задержали сотрудника аппарата военного атташе. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии, — цитирует сообщение ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел европейского государства после задержания офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Об этом в среду, 31 марта, сообщили представители итальянского внешнеполитического ведомства.