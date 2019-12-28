Фото: Посольство России в Испании/facebook.com

Посольство России в Испании с иронией ответило на статью газеты El Pais о посещавших Каталонию «шпионах» из РФ.

Сотрудники дипломатической миссии обратили внимание журналистов на «разоблачающий факт».

Есть подозрительное совпадение: номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создаёт новую реальность. Так что — по следу, — сказано в сообщении посольства, размещённом в Twitter.

155-я статья конституции позволила испанским властям ограничить самоуправление Каталонии после проведённого в 2017 году референдума о независимости региона, писал NEWS.ru.

Ранее газета El Pais в своей публикации заявила, что по меньшей мере три предполагаемых члена «подразделения 29155» в составе Главного управления Генштаба (ГРУ) совершили в общей сложности четыре поездки в Барселону в период с ноября 2016-го по декабрь 2017 года. Издание назвало имена «российских шпионов»: по его данным, это Денис Сергеев, Алексей Калинин и Михаил Опрышко. В ноябре 2019 года газета сообщала, что в Испании было начато расследование в отношении возможной активности группы, связанной с российскими разведслужбами, в Каталонии в разгар кризиса.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях