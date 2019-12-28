Фото: Посольство России в Испании/facebook.com

В Германии в 2019 году было продано 324 млн бутылок игристого вина, просекко или шампанского. По данным исследовательской компании Nielsen, жители страны потратили на приобретение этих напитков в общей сложности €1,25 млрд.

По словам эксперта Кристиана Штука, немцы отдают предпочтение сухим игристым винам, в том числе на Рождество и Новый год. В среднем на одну бутылку игристого жители ФРГ тратят €3,86. В...