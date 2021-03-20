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Европа

Посол России обвинил британцев в нарушении ядерных договорённостей

03:15, 21 марта 2021
Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Лондон нарушил международные договоры, пойдя на увеличение ядерного потенциала, заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

В интервью местной радиостанции LBC он сказал, что решение властей Великобритании наращивать ядерный потенциал страны удивило многих мировых лидеров.

Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?». Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%, — сказал Келин.

Он напомнил, что такой резкий поворот британский властей нарушает договор о нераспространении ядерного оружия и многих других договорённостей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок.

Келин отметил, что сейчас Россия и США ведут переговоры по СНВ-3, и Вашингтон хочет включить в дискуссию Китай. В таком случае, Россия предложила также подключить к обсуждению также Великобританию и Францию.

Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов, — подчеркнул посол.

Британское правительство сообщило о своих планах на наращивание потенциала на 40% 16 марта 2021 года. В планах страны до 2030 года сказано, что власти страны решились на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств. Лондон якобы вынудили нарастить потенциал, писал NEWS.ru.

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