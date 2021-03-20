Посол России обвинил британцев в нарушении ядерных договорённостей

https://static.news.ru/photo/d2ceebc6-0e8d-11eb-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Лондон нарушил международные договоры, пойдя на увеличение ядерного потенциала, заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

В интервью местной радиостанции LBC он сказал , что решение властей Великобритании наращивать ядерный потенциал страны удивило многих мировых лидеров.

Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?». Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%, — сказал Келин.

Он напомнил, что такой резкий поворот британский властей нарушает договор о нераспространении ядерного оружия и многих других договорённостей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок.

Келин отметил, что сейчас Россия и США ведут переговоры по СНВ-3, и Вашингтон хочет включить в дискуссию Китай. В таком случае, Россия предложила также подключить к обсуждению также Великобританию и Францию.

Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов, — подчеркнул посол.

Британское правительство сообщило о своих планах на наращивание потенциала на 40% 16 марта 2021 года. В планах страны до 2030 года сказано, что власти страны решились на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств. Лондон якобы вынудили нарастить потенциал, писал NEWS.ru.