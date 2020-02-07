https://static.news.ru/photo/56c85b1c-49c0-11ea-ba16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дело Скрипалей в скором времени получит продолжение в Великобритании, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, сейчас идёт коронерское расследование, после которого начнётся формальный суд.

Мы видели всё это на деле Александра Литвиненко, и пока вс1ё идёт по такой же модели, — отметил представитель дипмиссии.

Он добавил, что этот вопрос будет иногда подниматься, но ничего хорошего это не сулит, так как он всё время бросает тень на отношения двух стран, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее посольство России подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответа» к годовщине отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доклад содержит 50 страниц, в которых излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международную реакцию на него, ход расследования.