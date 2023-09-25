Посол рассказал об отказе Дании сотрудничать в деле о «Северных потоках» Посол: Дания отказала РФ по большинству запросов по делу о подрыве «Потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Дания отказала России не только в совместном расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но и в исполнении большей части запросов о правовой помощи по данному делу, рассказал РИА Новости посол РФ в Дании Владимир Барбин. По его словам, ответ был получен только на один запрос Генпрокуратуры.

Никаких субстантивных подвижек не произошло. Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу, — рассказал посол.

По его словам, датская сторона лишь один раз, в июне текущего года, сообщила Генеральной прокуратуре РФ об обнаружении в феврале компанией Nord Stream AG 2 предмета цилиндрической формы. Он был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как использованный дымовой буй.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. При этом Германия, Дания и Швеция не исключили, что причиной инцидентов стала целенаправленная диверсия. По информации оператора газопровода Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентные и определить сроки ремонта невозможно. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

В феврале текущего года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов.