https://static.news.ru/photo/0ee35a98-3847-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что появляющиеся в СМИ сообщения об увеличении сборов за оформление туристических виз в страны ЕС к гражданам России не относятся.

Многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить €35, — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Эдерера, граждане РФ лидируют по количеству получаемых шенгенских виз. Он отметил, что страны ЕС заинтересованы в дальнейшем увеличении турпотока из России.

Дипломат добавил, что в феврале в силу вступит новый визовый кодекс Евросоюза, который предусматривает упрощение визового режима. Нововведения коснуться и российских туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году изменятся сроки, на которые гражданам России будут выдавать шенгенские визы. По словам генконсула Италии в РФ Франческо Форте, сроки действия разрешительных документов составят год, два и пять лет.