МИД Латвии вызвал российского посла

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

МИД Латвии

Российского посла в Риге Михаила Ванина вызвали в МИД Латвии, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Эдгар Ринкевичс в Twitter. Он отметил, что это связано с принятием в состав России новых территорий. Министр также призвал направить больше оружия Украине.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии был вызван в МИД в 17.00, — написал Ринкевичс

30 сентября Президент России Владимир путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы территорий — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.