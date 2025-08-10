Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Пора избавиться от клоуна»: на Западе Трампу дали совет

Профессор Малинен: Трампу нужно быстро сменить Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент США Дональд Трамп должен как можно скорее избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. Его комментарий прозвучал на фоне отказа Киева идти на территориальные уступки.

Дорогой Дональд Трамп, пора избавиться от этого клоуна. Вы наверняка сможете решить, как лучше его выгнать. Европе нужно, чтобы это произошло. Прямо сейчас, — написал Малинен.

Ранее стало известно, что у Зеленского осталось лишь два варианта действий после отказа от территориальных уступок. Первый сценарий предполагает потерю американской поддержки, второй — политический кризис в обмен на возможные преференции от Запада. Как отметили аналитики, изменить позицию Трампа украинскому лидеру будет крайне сложно.

Позднее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина и ЕС намеренно саботируют мирный процесс. По его оценке, Зеленский при поддержке европейских партнеров будет пытаться сорвать российско-американские переговоры, поскольку не готов принять предлагаемые условия урегулирования.

