ФРГ: санкции в связи с Навальным могут коснуться разработчиков «Новичка»

https://static.news.ru/photo/1db146c0-0e16-11eb-be18-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Германии рассказало, в чём будут заключаться санкции, вводимые ЕС по делу Алексея Навального. Уже известно, что в согласованном списке одно юрлицо и пять граждан РФ.

Санкции по делу Навального могут коснуться в том числе разработчиков «Новичка». Они будут включать запрет на въезд в ЕС и другие меры, в том числе ограничения на экономическую активность, — заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Предложения по санкциям из-за случившегося с Навальным выработали Германия и Франция. Изначально ограничениям планировалось подвергнуть девятерых россиян. Санкционный список сегодня согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза. Однако количество фигурантов списка уменьшилось «примерно до пяти человек». Их фамилии ЕС обещает объявить позднее, передаёт «Интерфакс».

По данным немецкого агентства dpa, ограничения введут против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было, писал NEWS.ru.