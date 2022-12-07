Помощником латвийского депутата стала ведьма NRA: депутат парламента Латвии Марченко-Йодко взяла себе в помощницы ведьму

Фото: shutterstock.com

Латвия, Рига

Депутат парламента Латвии Натальи Марченко-Йодко взяла себе в помощницы ведьму Саниту Петере, сообщает местный портал NRA. Уточняется, что колдунья помогает политику «разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна».

Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике, — сказала Петере.

Она добавила, что в Латвии «многие ведьмы близки к политике».

Петере является известная в республике целительницей. Она также занимается литотерпией — раздел нетрадиционной медицины, который изучает воздействие натуральных камней на человека.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил принятие в штаб Нацбанка Румынии астролога и гадалки Габриэлы Дима менталитетом местных жителей. По его словам, они достаточно суеверные и набожные, поэтому привыкли доверять астрологическим прогнозам при принятии экономических и политических решений. В сложившейся в мире ситуации для них нет более надежного источника, заявил политолог.