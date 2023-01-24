Помогавший раненым священник погиб в зоне СВО В зоне спецоперации погиб иеромонах из Ивановской области Дамаскин

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Иеромонах Дамаскин (Денис Волков)

РИА Новости сообщает со ссылкой на главу отдела по взаимодействию с ВС России Шуйской епархии Александра Ефрейторова о том, что в зоне СВО на Украине погиб иеромонах Дамаскин (Денис В.) из Ивановской области. По слова Ефрейторова, священнослужитель помогал эвакуировать раненых и распределять гуманитарную помощь. В Минобороны информацию о гибели иеромонаха пока не подтвердили.

Ефрейторов рассказал, что священник погиб 23 января после того, как получил ранение в шею.

Ранее хоккейный портал chelyabinskhockey.ru сообщил, что бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Челмет» Александр П. погиб 28 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции. В Минобороны эту информацию не подтвердили.

Федерация футбола Тверской области до этого сообщила, что капитан ФК ДЮСШОР Сергей Р. погиб в зоне СВО. Как рассказали в организации, церемония прощания с Сергеем Р. прошла 10 января. Обстоятельства его гибели не уточнялись. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.