Бывший хоккеист «Челмета» погиб в зоне СВО

Фото: Смоленская федерация хоккея

Александр Подставкин

Хоккейный портал chelyabinskhockey.ru сообщил, что бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Челмет» Александр П. погиб 28 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине. Минобороны эту информацию пока не подтвердило.

По информации портала, Подставкин выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за «Челмет», после чего перешел в смоленский «Славутич». ​До лета 2018-го спортсмен был членом «Звезды» из Чебаркуля.

Федерация футбола Тверской области ранее сообщила, что капитан ФК ДЮСШОР Сергей Р. погиб в зоне военной операции на Украине. Как рассказали в организации, церемония прощания с Сергеем Р. прошла 10 января. Обстоятельства его гибели не уточняются. В Минобороны пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее портал NGS.RU сообщил со ссылкой на администрацию Карасукского района Новосибирской области, что 2 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине погиб 45-летний многодетный житель. По данным портала, он служил в армии по контракту. Минобороны России эту информацию не комментировало.