https://static.news.ru/photo/7a9e4314-3924-11ea-914c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Представителям немецкого внешнеполитического ведомства пришлось извиняться за сообщение в Twitter после критики со стороны пользователей.

В англоязычном аккаунте МИД ФРГ ранее появилась запись с набравшим популярность хештегом «соблазни кого-нибудь четырьмя словами» (#SeduceSomeonein4Words) и фразой «ваша виза одобрена», которая на английском языке пишется в четыре слова. Твит собрал более 4 тысяч лайков и более 800 ретвитов, однако нашлись и те, кому он не понравился.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 16, 2020

Часть юзеров раскритиковала МИД Германии за запись, рассказав о сложностях в получении виз. После этого твит был удалён, а в новом сообщении представители ведомства извинились за него, отметив, что не всегда сильны в шутках.

Мы знаем, что процесс получения визы сложен, и решения о выдаче виз могут оказать глубокое влияние на жизни людей. Наши коллеги очень серьёзно относятся к этим решениям, — сказано в сообщении министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Швейцарии в мае пройдёт голосование за ограничение числа мигрантов из стран Евросоюза.