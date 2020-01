В англоязычном аккаунте МИД ФРГ ранее появилась запись с набравшим популярность хештегом «соблазни кого-нибудь четырьмя словами» (#SeduceSomeonein4Words) и фразой «ваша виза одобрена», которая на английском языке пишется в четыре слова. Твит собрал более 4 тысяч лайков и более 800 ретвитов, однако нашлись и те, кому он не понравился.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05