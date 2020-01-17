Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Представителям немецкого внешнеполитического ведомства пришлось извиняться за сообщение в Twitter после критики со стороны пользователей.

В англоязычном аккаунте МИД ФРГ ранее появилась запись с набравшим популярность хештегом «соблазни кого-нибудь четырьмя словами» (#SeduceSomeonein4Words) и фразой «ваша виза одобрена», которая на английском языке пишется в четыре слова. Твит собрал более 4 тысяч лайков и более 800 ретвитов, однако нашлись и те, кому он не понравился.

Часть юзеров раскритиковала МИД Германии за запись, рассказав о сложностях в получении виз. После этого твит был удалён, а в новом сообщении представители ведомства извинились за него, отметив, что не всегда сильны в шутках.

Мы знаем, что процесс получения визы сложен, и решения о выдаче виз могут оказать глубокое влияние на жизни людей. Наши коллеги очень серьёзно относятся к этим решениям, — сказано в сообщении министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Швейцарии в мае пройдёт голосование за ограничение числа мигрантов из стран Евросоюза.

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