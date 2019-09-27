Фотография британской принцессы Беатрисы и её жениха Эдоардо Мапелли Моцци с помолвки вызвала негативные эмоции у фанатов королевской семьи. Они обвинили внучку королевы Елизаветы II в подражании Меган Маркл.
На чёрно-белом снимке, сделанном Мисаном Харриманом, Беатриса льнёт к своему возлюбленному. Многие пользователи соцсетей с «орлиными глазами» разглядели его сходство с фотографией принца Гарри и Меган Маркл, опубликованной осенью 2017 года после объявления об их помолвке, сообщает Daily Mail.
Princess Beatrice is branded a 'copycat' for 'imitating' Prince Harry and Meghan's black and white engagement photo - as fans spot their VERY similar loved-up poses https://t.co/9dBnZCTEYx
Как писал News.ru, миллионер Эдоардо Мапелли Моцци сделал предложение британской принцессе Беатрисе, дочери сына королевы Елизаветы II Эндрю во время поездки в Италию. Жених преподнёс своей возлюбленной кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году.