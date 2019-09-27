https://static.news.ru/photo/519aa080-e126-11e9-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Фотография британской принцессы Беатрисы и её жениха Эдоардо Мапелли Моцци с помолвки вызвала негативные эмоции у фанатов королевской семьи. Они обвинили внучку королевы Елизаветы II в подражании Меган Маркл.

На чёрно-белом снимке, сделанном Мисаном Харриманом, Беатриса льнёт к своему возлюбленному. Многие пользователи соцсетей с «орлиными глазами» разглядели его сходство с фотографией принца Гарри и Меган Маркл, опубликованной осенью 2017 года после объявления об их помолвке, сообщает Daily Mail .

Princess Beatrice is branded a 'copycat' for 'imitating' Prince Harry and Meghan's black and white engagement photo - as fans spot their VERY similar loved-up poses https://t.co/9dBnZCTEYx — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 27, 2019

Имитация — самая искренняя форма лести, говорят они, — написал один из юзеров.

Другой отметил, что пара даже не постаралась принять иную позу.

Как писал News.ru, миллионер Эдоардо Мапелли Моцци сделал предложение британской принцессе Беатрисе, дочери сына королевы Елизаветы II Эндрю во время поездки в Италию. Жених преподнёс своей возлюбленной кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году.