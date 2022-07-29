Поляков возмутила идея украинизации страны Gazeta Wyborcza: поляки раскритиковали идею беженцев сделать украинский язык вторым официальным

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польское издание Gazeta Wyborcza провело исследование, которое выявило, что каждый третий житель крупных городов республики имеет украинскую национальность. Как оказалось, в крупном городе Вроцлав в мае проживало около 250 тысяч граждан Украины, с учетом того, что население города составляет 900 тысяч человек.

Украинский блогер Игорь Исаев решил прокомментировать результаты опроса сотрудников газеты. Он отметил, что по закону о национальных меньшинствах на территории страны разрешается введение второго языка в любом регионе, если в нем проживает не менее 20% представителей данного меньшинства.

В настоящий момент нет толкования, как этот закон относится к мигрантам. Но в крупных городах Польши мы можем предложить, чтобы украинский язык стал вторым официальным, — заявил Исаев.

Однако самим полякам не понравилось высказывание блогера, которые в комментариях под статьей призвали украинцев «возвращаться к себе на родину».

Ранее в Верховную раду внесли законопроект «О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине». Согласно данной инициативе поляки смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Поляки также получат право на облегченное трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, поступление в учебные заведения, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.