Польский военнослужащий застрелил бойца украинской армии. Инцидент произошёл во время совместных учений во Львовской области. Однако следователи не считают это трагической случайностью.
По их мнению, это предумышленное убийство. В пользу такой версии говорит тот факт, что смертельное ранение военный получил в затылок. Тело погибшего было обнаружено неподалёку от сельского кафе, сообщают «
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее в Италии, как писал News.ru, охотник погиб от рук сына. Тот ошибочно принял отца за кабана и выстрелил.