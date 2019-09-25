https://static.news.ru/photo/ceedc436-df9b-11e9-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Польский военнослужащий застрелил бойца украинской армии. Инцидент произошёл во время совместных учений во Львовской области. Однако следователи не считают это трагической случайностью.

По их мнению, это предумышленное убийство. В пользу такой версии говорит тот факт, что смертельное ранение военный получил в затылок. Тело погибшего было обнаружено неподалёку от сельского кафе, сообщают « Вести Украина ».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Италии, как писал News.ru, охотник погиб от рук сына. Тот ошибочно принял отца за кабана и выстрелил.