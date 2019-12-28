https://static.news.ru/photo/dbe88ca6-2a6a-11ea-8b98-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Hubert Mathis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия и СССР виновны в начале Второй мировой войны. Эти страны заключили пакт Молотова — Риббентропа, который делил Европу на сферы влияния. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении». Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния, — говорится в заявлении.

Он считает, что этот документ стал «прологом невообразимых преступлений», которые были совершены с обеих сторон в течение следующих лет.

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила по Польше, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока, — отмечается в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Запись в дневнике польского дипломата Путин прокомментировал 24 декабря на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков высказался относительно реакции польских властей на характеристику, данную президентом РФ Владимиром Путиным послу Юзефу Липскому, поддержавшему в 1938 году Адольфа Гитлера.