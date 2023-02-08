Польский генерал предположил, что у Украины уже есть ядерное оружие Польский генерал Скшипчак: Украина уже может обладать ядерным оружием

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Украина к настоящему моменту уже может располагать арсеналом ядерного оружия. Такое мнение высказал в беседе с Radio ZET экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он подчеркнул, что сейчас не существует серьезного запрета на наличие такого вооружения у Киева.

Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь, — сказал Скшипчак.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев говорил о том, что Киев хочет инициировать дискуссию о ядерном статусе страны. При этом он признал, что государство не располагает готовым предложением того, как это могло бы выглядеть.

Военный эксперт и аналитик Владислав Шурыгин в свою очередь заявил, что России следует устроить демонстрацию применения своего ядерного арсенала, чтобы у стран НАТО больше не было сомнений насчет красных линий. По его мнению, можно устроить ядерный удар в стратосфере с помощью тактической ракеты. По его словам, такой взрыв будет хорошо виден всему миру и окажет устрашающее воздействие на психику жителей западных стран.

Военный эксперт Юрий Кнутов также рассказал, что в случае если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации, она может ударить по Западной Украине, а именно по районам у границы с Польшей. По его словам, именно эти территории используются для транспортировки оружия Запада к линии соприкосновения, также в этой зоне находится много элементов транспортной инфраструктуры.