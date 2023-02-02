Аналитик объяснил, зачем России стоит взорвать ядерную бомбу в стратосфере Аналитик Шурыгин призвал взорвать ядерную бомбу в стратосфере для устрашения НАТО

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Высотный ядерный взрыв

России следует устроить демонстрацию применения своего ядерного арсенала, чтобы у стран НАТО больше не было сомнений насчет «красных линий», считает военный эксперт и аналитик Владислав Шурыгин. Так, можно устроить ядерный удар в стратосфере с помощью тактической ракеты. По его словам, такой взрыв будет хорошо всем виден всему миру и окажет устрашающее воздействие на психику жителей западных стран, передает ИА SM.News.

У ядерного оружия есть много вариантов, когда оно не применяется, но очень ярко демонстрируется. В случае серьезной угрозы в советское время предусматривался даже демонстрационный ядерный удар в стратосфере, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Запускается оперативно тактическая ракета, которая на высоте 50-70 километров взрывается. Это хорошо видно всем. Настает понимание, что раз ударили в атмосфере, то дальше никаких проблем для атаки по Земле не будет, — рассказал Шурыгин.

Некоторые эксперты считают, что испытывать российский ядерный арсенал не нужно, когда все его возможности известны в теории, отметил аналитик. Однако он пояснил, что рассказ о характеристиках того или иного оружия и демонстрация его реальных возможностей окажет на человека совершенно разный по глубине воздействия эффект.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее рассказал, что в случае если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации, она может ударить по Западной Украине, а именно по районам у границы с Польшей. По его словам, именно эти территории используются для транспортировки оружия Запада к линии соприкосновения, также в этой зоне находится много элементов транспортной инфраструктуры. Специалист подчеркнул, что за несколько часов или дней до ядерного удара необходимо будет предупредить мирное население.