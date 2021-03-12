https://static.news.ru/photo/5cdc1f38-834a-11eb-9000-96000091f725_660.jpg Фото: gov.pl

Польша высылает из страны двух консулов Белоруссии, заявили представители Варшавы 12 марта. Накануне Минск выдворил руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Варшаве передана нота с предложением работникам дипмиссии покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве, — написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestÃ³w MiÅska wobec polskich dyplomatÃ³w, w ramach zasady wzajemnoÅci, MSZ RP podjÄ Å decyzjÄ o wydaleniu Konsul Generalnej RB w BiaÅymstoku oraz konsula RB z placÃ³wki w Warszawie. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 12, 2021

Ранее власти РБ предписали консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны. Формальным поводом стало его присутствие на неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Так называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных польских организаций, которые существовали на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения. В ответ на такие «враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии» Варшава в качестве ответной меры выслала белорусского дипломата.

После этого 11 марта в белорусский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский, передаёт РИА Новости. В ведомстве действия Варшавы назвали «чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси». После чего, сославшись на статьи 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях, заявили «о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина заявила, что поступок польского консула Тимофеюка является «дном». Она пояснила, что чиновники из Польши своим посещением акций, прославляющих «геноцид белорусов по этническому признаку», уже перегнали коллег с Украины, героизирующих местных карателей.