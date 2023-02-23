Польша провела «секретную операцию» на Украине Wirtualna Polska: полиция Польши провела секретную операцию по разминированию на Украине

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Польша направила на Украину полицейских для секретной операции по поиску и обезвреживанию мин, пишет Wirtualna Polska. Польша стала единственной из 38 стран — членов объединения антитеррористических подразделений ATLAS, которая согласилась направить на Украину своих саперов по просьбе Киева. В операции на добровольной основе решились принять участие 98 полицейских. Отряд направили на Украину из-за нехватки саперов в ВСУ и невозможности направить военных НАТО из-за возможной негативной реакции России, отмечает издание.

Одной из первых задач саперов была расчистка территории одного из аэропортов под Киевом. Там — в феврале 2022 года — русские планировали высадку десанта, а украинцы тщательно заминировали территорию и спрятали снаряды, — говорится в публикации.

В общей сложности поляки зачистили от мин территорию на площади более 342 тысяч кв. м, в том числе 17,5 км дорог, полицейским удалось обезвредить около двух тысяч опасных предметов. Никто из силовиков в ходе операции не пострадал.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. По словам Дуды, в Киеве понимают невозможность вступления страны Североатлантический альянс на данный момент, поэтому рассчитывают на партнерство в формате определенных гарантий, которые бы стали положительным сигналом для украинских военных.