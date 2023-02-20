Польша призвала НАТО гарантировать Украине безопасность после конфликта

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Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией, пишет газета Financial Times. По его мнению, такие гарантии положительно отразятся на боевом духе ВСУ.

Дуда пояснил, что власти Украины понимают невозможность ее вступления в НАТО в настоящее время, поэтому рассчитывают на партнерство с блоком в виде «определенного вида гарантий безопасности». Для украинских военных это было бы сигналом, что «НАТО стоит с ними», отметил польский лидер.

Гарантии безопасности для Украины со стороны НАТО могут представлять собой юридически закрепленную обязанность лидеров блока — США, Великобритании и Франции — оказать военную помощь Киеву в случае возможной агрессии в будущем, отмечается в публикации.

Ранее бывший командующий Сухопутными силами Польши, генерал Вальдемар Скшипчак призвал передать ВСУ оружие из воинских частей, а не отправлять «барахло» со складов. По его мнению, именно такой подход к поставкам военной помощи Киеву позволит ВСУ справиться с «количественным преимуществом» российской армии.