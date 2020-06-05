Польша подняла тарифы на транзит российского газа

https://static.news.ru/photo/bee50f26-512f-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в 2021 году вырастет в среднем на 16,5%.

Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых оператором Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши, — передаёт РИА Новости со ссылкой на польское Управление регулирования энергетики.

Антимонопольный регулятор Польши одновременно открыл дело против структур «Газпрома», вознамерившись взыскать с российской корпорации 50 миллионов, сославшись на непредоставление объективной информации по «Северному потоку — 2».

Как писал NEWS.ru, в 2020 году польские власти начали искать возможность не проводить корабли, идущие в город Эльблонг, через российские территории.