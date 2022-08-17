Польша обвинила Германию и Францию в управлении ЕС в стиле «олигархии» Премьер-министр Польши обвинил Германию и Францию в управлении ЕС в стиле «олигархии»

Фото: pixabay.com

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий обвинил Германию и Францию в управлении Евросоюзом в стиле «олигархии». По его словам, в ЕС создаётся впечатление демократии, а на самом деле решения принимают сильнейшие. Премьер-министр добавил, что конфликт на Украине раскрыл энергетическую зависимость от России и нежелание некоторых европейских лидеров учитывать мнение остальных, пишет газета Le Monde.

Политическая практика показывает, что в первую очередь важен голос Германии и Франции. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть принадлежит самым сильным, — заявил Моравецкий.

Политик обвинил европейских политиков в любви к дешёвому российскому газу и призвал начать перемены в сторону истинных демократических ценностей.

Президент Польши Анджей Дуда ранее подписал закон «О газовой безопасности», касающийся защиты страны на случай дефицита природного газа. Согласно тексту принятой инициативы, до 2027 года страна должна отказаться от либерализации цен на природный газ, а также увеличить сроки поставок обязательных запасов газа с 40 до 45 дней. Основная причина принятия этого закона в том, что Европе угрожает масштабный энергокризис.