12 ноября 2025 в 18:29

Полковник ответил, что позволит РФ полностью освободить Запорожскую область

Полковник Баранец: ВС РФ смогут освободить Запорожье после взятия Красноармейска

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России смогут полностью освободить Запорожскую область после взятия Красноармейска (Покровска) и Купянска, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. Он отметил, что решение именно этой задачи освободит много сил от военных действий, что позволит командованию перенаправить их на Запорожское направление.

Были расчеты, что Запорожскую область мы должны полностью очистить до нового года, но ситуация складывается так, что надо устранить с дороги нашей армии два очень крепких пенька. Прежде всего это Красноармейск и Купянск. Сюда у нас оттянуты определенные силы. Как только мы решим эту задачу, я думаю, у нас появится много сил, и мы командование направим на Запорожское и Херсонское направления, — высказался Баранец.

Он также отметил, что ВС РФ контролируют Запорожскую область лишь на 75%. По словам полковника, у российской армии есть несколько серьезных проблем, как, например, обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Действительно, у нас дела идут очень неплохо, но давайте не будем захлебываться от восторга от наших успехов. У нас еще очень много работы, есть несколько серьезнейших проблем. Например, именно с территории, контролируемой украинскими войсками, проводятся обстрелы Запорожской атомной электростанции, — заключил Баранец.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что подразделения ВСУ отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожье. По его словам, бойцы были вынуждены пойти на такой шаг.

Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
