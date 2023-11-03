Политолог сравнил Евросоюз с психоневрологической больницей Политолог Межевич: Евросоюз из-за русофобских взглядов напоминает психбольницу

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Евросоюз из-за русофобских взглядов, обострившихся на фоне специальной военной операции на Украине, стал напоминать психбольницу, где есть своя внутренняя структура, заявил профессор СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич. В беседе с ИА SM.News политолог сравнил Запад с психоневрологической больницей, где есть те, кто лечится амбулаторно, и те, кто лежит в палатах. По его мнению, страны Прибалтики находятся «в особой зоне для буйных» из-за своих русофобских взглядов.

Прибалтика переместилась в эту особую зону «для буйных», которых вообще держат связанными, где-то полтора года назад. Ну, чуть больше. Во-многом это связано со специальной военной операцией, — заявил профессор.

Политолог подчеркнул, что страны Прибалтики находятся впереди остальных государств ЕС в «расчеловечивании россиян и российской власти». Межевич отметил, что ему трудно читать заголовки о России, которые появляются в прессе прибалтийских стран, хотя он «35 лет тренировался».

Межевич ранее заявил, что страны Восточной Европы столкнулись с кризисом идентичности из-за того, что переняли западную экономическую модель поведения. По словам эксперта, ситуация во Франции, Германии и Англии начинает раздражать малые и средние государства.