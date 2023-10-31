Экономист: страны Восточной Европы столкнулись с кризисом идентичности Профессор Межевич: страны Восточной Европы столкнулись с кризисом идентичности

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Страны Восточной Европы, такие как Польша, Литва, Венгрия и Словакия, столкнулись с кризисом идентичности из-за того, что переняли западную экономическую модель поведения, заявил профессор СПбГУ Николай Межевич. В разговоре с ИА SM.News экономист сравнил это с трендами в одежде, которая неожиданно появилась на прилавках магазинов, раньше пустовавших, когда не до конца понятно, подходит она или нет, но надеть ее надо из-за моды.

То есть не очень понятно, как на тебе это выглядит, но это же модно. Давайте наденем. Надели. <...> Сейчас же намечается кризис идентичности, — отметил профессор.

По словам эксперта, ситуация во Франции, Германии и Англии начинает раздражать малые и средние государства Восточной Европы. Они оказались недовольны проблемами с миграцией, спекуляциями по вопросам экологии, «неотроцкистскими заговорами» Берлина и Парижа и «игрой в империю». При этом, как отмечает Межевич, странам Прибалтики сильно мешают комплексы, которые сложились по отношению к России, и непонимание Китая. Одновременно с этим Берлин, Лондон и Париж не могут дать им никакой альтернативы, заключил профессор.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что отношения между странами Восточной Европы и Украиной могут испортиться из-за вопроса ввоза зерна. Особенно активно свои позиции отстаивают представители промышленного сектора в Польше, Венгрии и Словакии.