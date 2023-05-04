Политолог рассказал, зачем Зеленский ездит по Европе Политолог Бышок назвал целью европейского турне Зеленского желание подтвердить договоренности

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит Владимира Зеленского в Голландию

Основная цель поездки Владимира Зеленского по странам Евросоюза — подтверждение уже существующих договоренностей, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с Lenta.ru он высказал мнение, что прорывных решений по результатам европейского турне украинского президента ждать не стоит.

Основная цель визита — это подтверждение тех договоренностей, которые существуют между Украиной и соответствующими странами по поддержке, начиная с военной поддержки и заканчивая продолжением санкционного давления на Россию, в том числе экономического. Что касается прорывных решений, то я думаю, что их не будет, — полагает Бышок.

Ранее Зеленский побывал в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы, после чего отправился в Нидерланды. Там он провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. На очереди у украинского президента — визит в Международный уголовный суд, аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Между тем, немецкий телеканал NTV сообщил, что Владимир Зеленский также совершит визит в Германию 13 мая. Днем позже запланирована его встреча с немецким канцлером Олафом Шольцем. Также, по сведениям канала, украинскому президенту вручат международную премию имени Карла Великого.