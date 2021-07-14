Политолог предрёк рост протестных настроений на Украине

Серьёзные волнения на Украине могут вспыхнуть в сентябре. Такое мнение в беседе с «360» высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, рост протестных настроений начнётся осенью, когда произойдёт очередное повышение тарифов. Уже сейчас, по его словам, для многих жителей страны это неподъёмные суммы.

Также усиление недовольства может произойти на фоне продаж украинских земель, которые к осени наберут темпы. Тогда люди начнут понимать, что их очень серьёзно грабит нынешняя власть.

Комментируя протесты военных пенсионеров, он отметил, что подобные акции не приведут к революции на Украине. Однако у протестующих есть шанс таким образом «выбить» себе повышение пенсий.

Ранее сообщалось, что на Украине бывшие ветераны МВД захотели взять штурмом Верховную раду. Протестующие недовольны своими пенсиями. Они потребовали от президента страны Владимира Зеленского, чтобы он дал поручения руководителям силовых ведомств немедленно подписать соответствующие приказы. После того как участники прорвали оцепление, силовики применили слезоточивый газ.