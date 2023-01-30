Политолог оценил вероятность вступления Украины в ЕС через два года Политолог Топорнин: Украина не сможет вступить в ЕС через два года

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Вероятность вступления Украины в Евросоюз через два года крайне мала из-за сложной процедуры одобрения, рассказал Lenta.ru политолог Николай Топорнин, комментируя заявление премьер-министра республики Дениса Шмыгаля. Эксперт пояснил, что каждая вступающая в ЕС страна должна привести свою правовую систему в соответствии со стандартами объединения, а также получить одобрение от других его членов. Помимо того, Украина должна была бы принять многие социально-экономические, экологические, гуманитарные и финансовые стандарты ЕС, тогда как у многих стран на это уходят годы.

При вступлении страны в ЕС она (Украина. - NEWS.ru) должна пройти достаточно большой путь согласования различных позиций и стандартов, которыми страна должна обладать. Открываются так называемые переговорные книги, они ведутся примерно по 35 пунктам, там практически все аспекты жизни общества — от социально-экономических стандартов до экологических, гуманитарных, финансовых, — отметил Топорнин.

Политолог считает, что заявление премьер-министра Украины носит рекламный характер и направлено на то, чтобы «поддержать тонус» в украинском обществе. При этом реальных оснований под ним нет, убежден эксперт.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что у Киева имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году страна сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.