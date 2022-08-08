Политолог объяснила, почему ЕС не попросит Украину пойти на уступки России Политолог Романова: Евросоюз не захочет нести ответственность за потери Украины из-за СВО

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Евросоюз никогда открыто не попросит Украину согласиться на уступки России ради скорейшего завершения спецоперации, так как Европа не хочет брать на себя ответственность за потери Киева, считает политолог Татьяна Романова. Вместе с этим она предположила в разговоре с Lenta.ru, что западные партнеры ведут с украинской стороной «кулуарные беседы» на эту тему.

Любые соглашения с Россией на сегодняшний день для Киева выльются в территориальные потери, и политическую ответственность за это Европейский союз брать не хочет. Возможно, какие-то кулуарные беседы с представителями Украины об этом есть, но никто давить слишком сильно на Киев не решится, — заверила Романова.

Она считает, что несмотря на экономические потери и энергетический кризис среди западных политиков не так много тех, кто поддержал бы решение Киева пойти на уступки России. По мнению политолога, сложившаяся непростая ситуация скорее консолидирует позицию Евросоюза, а не заставит Брюссель искать компромисс по данному вопросу.

Ранее экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи заявила, что ряд стран Евросоюза может перейти на сторону России и потребовать уступок Москве от Украины. Она отметила. что причиной раскола может стать возможное завершение активной фазы боевых действий.