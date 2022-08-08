В ЕС потребуют от Украины уступок России Экс-дипломат ЕС Точчи: Европа потребует от Киева уступок России при затишье в конфликте

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Ряд стран Евросоюза может перейти на сторону России и потребовать уступок Москве от Украины. Такое мнение высказала в статье для журнала Foreign Affairs экс-советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи. Она отметила. что причиной раскола может стать возможное завершение активной фазы боевых действий.

Главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам, — написала Точчи.

По её мнению, этот сценарий тем более вероятен, если в Европе произойдёт ухудшение энергетического кризиса.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе приняли план добровольного снижения потребления газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, он будет действовать до 31 марта 2023 года. Цель снижения состоит в том, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках топлива из России. Данная мера носит исключительный и чрезвычайный характер. Весной будущего года Еврокомиссия оценит её эффективность и рассмотрит вопрос о возможном продлении в свете общей ситуации с поставками газа в ЕС.

А в это время глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал соотечественников запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране грядущей зимой. Он сам признался, что уже сделал запасы дров и купил фонарики и запас батареек.