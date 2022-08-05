В Евросоюзе решились снизить потребление газа на 15%

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе приняли план добровольного снижения потребления газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, он будет действовать до 31 марта 2023 года. В опубликованном документе предусмотрен ряд исключений, сообщается на сайте Совета ЕС.

Для повышения безопасности энергопоставок в ЕС Совет сегодня утвердил постановление о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой, — говорится в пресс-релизе.

Цель снижения спроса состоит в том, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках топлива из России. Данная мера носит исключительный и чрезвычайный характер. Весной будущего года Еврокомиссия оценит ее эффективность и рассмотрит вопрос о возможном продлении в свете общей ситуации с поставками газа в ЕС.

План снижения потребления газа был предложен Еврокомиссией 20 июля. Неделю спустя его утвердили министры энергетики стран сообщества. Документ содержит ряд исключений: например, разрешает не сокращать потребление странам, которые не связаны с газотранспортной и электрической системой ЕС. Послабления сделаны и для тех государств, которые серьезно зависят от газа для производства электроэнергии.

В Венгрии назвали план ЕК ненужным и невыполнимым. Власти страны предложили сообществу ускорить поиск новых источников газа вместо того, чтобы в очередной раз поднимать вопрос о санкциях против России, которая, в отличие от ЕС, не испытывает энергетического кризиса.