Венгрия отказалась сокращать потребление газа Венгрия отказалась поддержать план Европы по сокращению потребления газа

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Газокомпрессорная станция

Венгрия отказалась поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа в Европе на 15% на встрече министров энергетики в Брюсселе, сообщает AFP. Таким образом она стала единственной из 27 стран ЕС, выступившей против этой инициативы.

Это неоправданное, ненужное, невыполнимое и вредное предложение, которое полностью игнорирует национальные интересы, — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее он уже отмечал, что реализация плана Европы в нынешних условиях практически невозможно и необходимо ускорить поиск новых источников газа, однако вместо этого вновь поднимается «вопрос о санкциях, эффективность которых рано или поздно придется обсуждать».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) назвал инициативу Европы «тревожной новостью» и подчеркнул, что это решение является «очередным шагом в направлении военной экономики».

26 июля министры энергетики стран Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией план снижения потребления газа на 15%. При этом обязательное сокращение потребления не будет распространяться на государства, которые не связаны с газотранспортной и электрической системой ЕС и поэтому не могут высвободить дополнительные объемы газа для сообщества. Исключения возможны для стран, которые серьезно зависят от газа для производства электроэнергии.