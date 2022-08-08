Жителей Швейцарии призвали запасаться на зиму свечами и дровами Глава комиссии Швейцарии по энергетике Люгинбюль предупредил об отключениях электричества

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Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал соотечественников запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране грядущей зимой. В интервью изданию NZZ am Sonntag он признался, что сам уже сделал запасы дров и купил фонарики и запас батареек.

В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров, — сказал Люгинбюль.

Сам он признался, что уже сделал больший, чем обычно, запас дров и приобрел карманные фонарики и батарейки к ним. При этом Люгинбюль подчеркнул, что европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа.

Сочетание различных рисков может привести к необходимости принятия таких мер, которые... никогда не приходилось принимать в нашей стране, — пояснил он.

В качестве мер он назвал госкомпанию по экономии электричества.

Ранее сообщалось, что среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50%. Если в июне она составляла $1180 за тысячу кубометров, то в июле увеличилась до порядка $1805.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила. что Евросоюз (ЕС) должен готовиться к худшему в вопросе поставок газа. Ответственные за энергетический кризис в европейских странах «находятся в Москве и больше нигде», заявила она. Несмотря на то что только часть государств особенно зависимы от российского топлива, потрясение ожидает весь ЕС, поскольку рынок един, подчеркнул глава ЕК.