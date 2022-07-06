Политолог объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине Политолог Бышок объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Фото: defence.hu

Венгрия руководствуется собственными интересами в вопросе военной помощи Украине, Евросоюз не поддержит отказ Будапешта поставлять Киеву вооружение, однако никак не сможет повлиять на решение венгерских властей, заявил политолог Станислав Бышок в разговоре с Lenta.ru. Он напомнил, что решение поддерживать Украину в конфликте с Россией не является обязательным для всех стран — членов НАТО и ЕС.

Европейские политики никак не отреагируют, это личное дело каждой страны — поставлять или не поставлять Украине оружие. Это не является какой-то позицией, по которой все члены ЕС или НАТО должны подчиняться. Есть какое-то общее понимание, что Украину нужно поддерживать против России, но эта поддержка может выражаться в разных действиях, — заверил Бышок.

Политолог считает, что Венгрия намеренно старается сохранять нейтральную позицию в этом вопросе, чтобы не навредить самой себе. Бышок пояснил: официальная позиция Будапешта заключается в том, что интересы венгров важнее, чем конфликт Киева и Москвы. В связи с этим местные власти стараются максимально минимизировать экономические издержки, связанные с поддержкой одной из сторон спецоперации.

Ранее старший советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует отказаться от новых санкций в отношении России и способствовать переговорам. Он отметил, что чем больше санкций вводится в отношении России, тем сильнее страдает европейская экономика. При этом непосредственно РФ, несмотря на наносимые ей удары, «выживает».