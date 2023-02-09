Политолог назвал страну, которая может вступить в украинский конфликт Политолог Перенджиев: Польша может официально вступить в украинский конфликт

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Александр Перенджиев считает, что Польша может официально вступить в украинский конфликт. В беседе с Lenta.ru он предположил, что Варшава может атаковать северо-западные российские регионы, Калининградскую область, а также территории Белоруссии. Эксперт добавил, что Россия готова к такому шагу и в ответ может применить все виды вооружения, которые ранее не использовались.

Страна (Польша. — NEWS.ru) может действовать не только на территории самой Украины, но также атаковать Белоруссию, Калининградскую область, наши северо-западные регионы, например Псковскую область <...> Россия уже готова к подобному шагу, ответные меры озвучивались верховным главнокомандующим, руководителем Совбеза. Это применение всех видов оружия, которое еще не применялось раньше, — допустил Перенджиев.

Политолог уточнил, что катализатором вступления Польши в украинский конфликт может стать успешное продвижение российских войск вглубь страны, а также сокращение ее мобилизационного потенциала. Эксперт подчеркнул, что в таком случае речь будет идти о полноценном столкновении России с НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что уход России с Украины случится «либо добровольно, либо принудительно» и в случае второго варианта не исключается возможность начала третьей мировой войны. Он подчеркнул, что конфликту на Украине придет конец только после того, как Россия покинет территорию страны.