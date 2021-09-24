Политолог назвал серого кардинала Украины

Украинский политолог Михаил Басараб заявил, что серым кардиналом в президентской администрации является помощник главы государства Андрей Ермак. По его словам, Владимир Зеленский начал действовать жёстче и вместе с Ермаком планирует установить авторитарный режим. Об этом пишет журнал «Краина».

В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт [c Зеленским] демонстративно укрепляет власть, — заявил политолог.

По словам Басараба, чтобы взять всю власть в свои руки, Зеленский и Ермак отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Теперь они намерены отстранить от работы председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Ранее стало известно, что Зеленскому усилили кортеж после того, как произошло покушение на его помощника Сергея Шефира. Добавилось число автомобилей сопровождения, появились мигалки и сирены. Кроме того, с 25 сентября по 8 октября на Украине будет действовать усиленный режим работы личного состава полиции.