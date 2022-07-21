Политолог назвал причину отставки итальянского премьера Марио Драги Политолог Дискин: премьер Италии Марио Драги подал в отставку из-за спецоперации

Фото: Chigi Palace Press Office/ Filip/Global Look Press

Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку во многом из-за проблем, вызванных российской спецоперацией на Украине, заявил политолог Иосиф Дискин в беседе с «360». Он напомнил, что СВО стала триггером для развития проблем во многих европейских государствах.

Специальная операция на Украине стала триггером для внутриполитических проблем стран Запада, поражение [президента Франции Эммануэля] Макрона на парламентских выборах, отставка [британского премьера Бориса] Джонсона, серьезнейшие проблемы в Германии, теперь Италия, — отметил Дискин.

Он отметил, что спецоперация была не единственной причиной отставки итальянского политика. Во многом к этому привело подорожание энергоносителей, сырьевых ресурсов и серьезные долги государства. По мнению эксперта, Драги оказался «зажат в тиски» Вашингтоном, так как американцы требовали от него поддержки Украины, а итальянцы задавались вопросом, почему Киев для премьер-министра важнее интересов собственных граждан.

На прошлой неделе Драги подавал прошение об отставке, которое отклонил президент республики Серджо Маттарелла, так как формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства. К случившемуся кризису власти привело неучастие одной из правящих партий — «Движения пяти звёзд» — в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали представителей партии.

«Движение пяти звезд» выступило против принятия декрета по сглаживанию инфляции и снижению цен на энергоресурсы. 21 июля Маттарелла со второго раза все-таки принял отставку Драги.